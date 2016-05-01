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فيلم “كتاب الأدغال” يتصدر مبيعات التذاكر في الأسبوع الثالث على التوالي

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فيلم “كتاب الأدغال” يتصدر مبيعات التذاكر في الأسبوع الثالث على التوالي فيلم “كتاب الأدغال” يتصدر مبيعات التذاكر في الأسبوع الثالث على التوالي

فيلم جانجل بوك

 

تصدر  فيلم “ذا جانجل بوك” الذي أنتجته شركة ديزني، المقدمة من ما بين 4 أفلام، في نهاية الأسبوع 42.4 مليون دولار، ليحصل على أعلى  مبيعات للتذاكر لثالث نهاية أسبوع على التوالي.

والفيلم مأخوذ من قصص “ماوكلي” لروديارد كيبلينج قد جمع 252 مليون دولار منذ بدء عرضه الشهر الماضي. ولن يكون من الصعب عليه أن يصير رابع فيلم يتجاوز مستوى مبيعات 300 مليون دولار محليًا هذا العام لينضم إلى أفلام “ديدبول” و”باتمان ضد سوبرمان” و”زوتوبيا”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء في المركز الثاني فيلم “ذا هانتسمان: وينترز وور” وهو من بطولة جيسيكا تشاستين وتشارليز ثيرون ومن إنتاج يونيفرسال، وتراجع بنسبة 52% في ثاني نهاية أسبوع له بعد بدء عرضه. وحقق 9.4 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث بفارق بسيط فيلم يطرح للمرة الأولى في نهاية الأسبوع هو “كيانو”، والفيلم من نوع أفلام الإثارة الكوميدية وحقق 9.3 مليون دولار جراء عرضه في 2658 دار عرض. وربما يخفف من وقع هذا الأداء الضعيف أن الفيلم وهو من إنتاج وورنر براذرز ونيو لاين لم يكلف أكثر من 15 مليون دولار.

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