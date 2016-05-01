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حملة مرورية مكبرة بمصيف رأس البر استعدادا لشم النسيم

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حملة مرورية مكبرة بمصيف رأس البر استعدادا لشم النسيم حملة مرورية مكبرة بمصيف رأس البر استعدادا لشم النسيم
شن رجال مرور دمياط حملة مرورية موسعة بمصيف رأس البر مساء اليوم الأحد بقيادة المقدم إسلام كمال، وكيل إدارة المرور بدمياط لضبط حركة المرور داخل المصيف، استعدادا لموسم شم النسيم، حيث تم ضبط عدد كبير من الموتوسيكلات غير المرخصة لمنع دخولها إلى المصيف.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، كما تم ضبط عدد من السيارات غير المرخصة ومركبات البيتش باجى، وتستمر الحملة فى عملها حتى انتهاء احتفالات شم النسيم ورحيل رواد اليوم الواحد من المصيف.


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