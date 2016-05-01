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المصري يتعادل مع أسوان بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز

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المصري يتعادل مع أسوان بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز المصري يتعادل مع أسوان بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز

النادي المصري

تعادل فريق أسوان مع المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم بينهما ، اليوم الاحد ، بأستاد الاسماعيلية في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

تقدم المصري عن طريق أحمد كابوريا في الدقيقة 74 من ضربة رأس ، وتعادل لأسوان شكري نجيب في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين ، ويحصد كل فريق نقطة ويصبح رصيد المصري 41 نقطة في المركز الثالث مؤقتا وبفارق الأهداف عن الإسماعيلي وسموحة الذين يمتلكون نفس رصيد المصري من النقاط ، بينما يصبح رصيد أسوان 30 نقطة في المركز الـ12 بترتيب جدول الدوري الممتاز.

أ ش أ

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