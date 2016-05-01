المصري يتعادل مع أسوان بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز

تعادل فريق أسوان مع المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم بينهما ، اليوم الاحد ، بأستاد الاسماعيلية في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

تقدم المصري عن طريق أحمد كابوريا في الدقيقة 74 من ضربة رأس ، وتعادل لأسوان شكري نجيب في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين ، ويحصد كل فريق نقطة ويصبح رصيد المصري 41 نقطة في المركز الثالث مؤقتا وبفارق الأهداف عن الإسماعيلي وسموحة الذين يمتلكون نفس رصيد المصري من النقاط ، بينما يصبح رصيد أسوان 30 نقطة في المركز الـ12 بترتيب جدول الدوري الممتاز.

أ ش أ