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تتويج ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي يتأجل بعد تعادله مع مانشستر يونايتد

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تتويج ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي يتأجل بعد تعادله مع مانشستر يونايتد تتويج ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي يتأجل بعد تعادله مع مانشستر يونايتد

لاعبو فريق ليستر سيتي – أرشيفية

 

تعادل  ليستر سيتي مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، اليوم الأحد، مما أجّل حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز  للمرة الأولى في تاريخه.

لم يتمكن ليستر المتصدر من تحقيق الفوز الذي كان كفيلًا بحسم اللقب لصالحه، لكنه قد يتوج به يوم الاثنين إذا أخفق توتنهام صاحب المركز الثاني في الفوز على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، حسبما أفادت وكالة رويترز.

افتتح أهداف اللقاء ولفريق مانشستر يونايتد، أنطوني مارسيال في الدقيقة 8 من انطلاقة المبارة، وسريعًا ما أدرك ويس مورجان هدف التعادل برأسية في الدقيقة  17.

وطالب ليستر باحتساب ركلة جزاء بداعي تعرض رياض محرز لعرقلة من ماركوس روخو في منطقة جزاء مانشستر يونايتد ولكن الحكم لم يحتسبها.

 

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