اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس احتجاجًا على قانون العمل

اندلعت اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بين محتجين على قانون العمل والشرطة خلال مسيرة لإحياء يوم العمال العالمي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، بعدما رشقها المتظاهرون بالحجارة.

وقال برنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي، إن العدد الإجمالي للمحتجين بلغ 214، وأصيب 78 من رجال الشرطة أحدهم حالته خطيرة، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وصرح ميشيل كادو، قائد شرطة باريس، أن جماعات منظمة تقف وراء الاحتجاجات العنيفة التي انتشرت رغم حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب هجمات باريس.

وتستعد الحكومة الفرنسية لعرض قانون العمل الجديد لمناقشته في البرلمان الثلاثاء المقبل، ويتضمن إلغاء بعض الحماية التي يتمتع بها العمال من الفصل، لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من العمال.