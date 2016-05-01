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بالصور.. إنهاء 70% من أعمال الصرف الصحى المدمج بالبساتين فى بنى سويف

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بالصور.. إنهاء 70% من أعمال الصرف الصحى المدمج بالبساتين فى بنى سويف بالصور.. إنهاء 70% من أعمال الصرف الصحى المدمج بالبساتين فى بنى سويف
زار المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف اليوم قرية البساتين مركز بنى سويف، حيث تابع الأعمال الجارية بمشروع توصيل الصرف الصحى للقرية، متفقداً أعمال إنشاء الانحدار الرئيسية، واستمع لعرض موجز من القائمين على تنفيذ المشروع والذين أوضحوا أنه تم إنجاز 70% من أعمال شبكة الانحدار البالغ طولها 3.5 كم والتي شملت تركيب المواسير والمطابق، على أن يتم البدء عقب الانتهاء من باقى أعمال شبكة الانحدار في تركيب الوصلات الداخلية للمنازل على الشبكة الرئيسية، وفى الأسبوع القادم سيتم البدء فى أعمال محطة الرفع.

يذكر أن مشروع الصرف الصحى بالبساتين يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته المحافظة مع مركز بحوث الاسكان ومؤسسة نهضة بني سويف لتوصيل الصرف الصحي بنظام المعالجة المدمجة MBR عن طريق المشاركة المجتمعية وبتعاون من أهالى القرية فى تنفيذ الأعمال.

البساتين ، محافظ بنى سويف ، اعمال الصرف الصحى (1)

البساتين ، محافظ بنى سويف ، اعمال الصرف الصحى (2)

البساتين ، محافظ بنى سويف ، اعمال الصرف الصحى (3)

البساتين ، محافظ بنى سويف ، اعمال الصرف الصحى (4)

البساتين ، محافظ بنى سويف ، اعمال الصرف الصحى (5)

البساتين ، محافظ بنى سويف ، اعمال الصرف الصحى (6)


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