بالفيديو.. عدم استقرار حالة الجو بمصيف بلطيم ورفع الرايات السوداء

كثفت إدارة مصيف بلطيم ،اليوم الأحد، من تواجد رجال الإنقاذ وعددهم 80 من المدربين في إنقاذ الأشخاص بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .

وشهد اليوم مصيف بلطيم حالة من عدم الاستقرار، وشد البحر المتوسط وشواطئ المصيف الرياح الشديدة والأمواج العالية، وعلقت إدارة المصيف الرايات السوداء والعلامات الإرشادية لتحذير المصطافين من النزول في مياه البحر المتوسط والتوغل داخل المياه .

وتوافد عدد كبير من الراغبين فى قضاء أعياد الربيع بمصيف بلطيم والحالة هناك مستقرة مع مراقبة شديدة ومتابعة من المحاسب فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومتابعة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والمهندس سمير غباشي واللواء أحمد الطرابلسي مساعدي المحافظ .

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