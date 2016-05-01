بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكلف 4 رؤساء مدن لتجهيز مصيف بلطيم

كلف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ 4 رؤساء مدن، لتجهيز مصيف بلطيم لاستقبال المترددين على المصيف غدا الاثنين للاحتفال بشم النسيم، ويعمل حاليا رؤساء المدن فى المناطق والشواطئ التى كلفهم بها المحافظ.

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ خلال تصريحات له، اليوم الأحد، إنه كلف اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لتجهيز منطقة الأمل، وكلف المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف، لتجهيز منطقتى الفنار والنرجس، وكلف المحاسب الحبشى جبر رئيس مدينة بيلا لتجهيز منقطة الزهراء، وكلف المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس لتجهيز منطقة السلام .

وأضاف اللواء أحمد الطرابلسى مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تشغيل نافورة الأمل المتوقفة منذ 5 سنوات وتم زراعة مدخل الأمل بالنخيل بالكامل نافورة النرجس وتم تزيين كافة الميادين بمصيف بلطيم، كما تم زراعة الجزيرة الوسطى بالشارع الرئيسى بمنطقة الأمل بالنخيل بناء على توجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .

وقال الطرابلسى تم إزالة الأتربة بمنطقة الأمل وعمل صافيات لمياه الأمطار وتركيب كشاقات الإنارة وتم تركيب الأعلام المصرية بجميع أعمدة الإنارة .

وقال المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن المحافظ أسند له تجهيز منطقتى الفنار والنرجس لرفع كفاءتهما لاستقبال المترددين على المصيف، فقد تم ردم 124 بركة ذريعة على الشاطئ، وتم توفير كافة الاحتياجات للقادمين لقضاء أعياد الربيع بالمصيف.

بالصور.. مصيف بلطيم بكفر الشيخ يستعد لاستقبال المحتفلين بشم النسيم