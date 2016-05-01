حكومة اليمن تعلق مشاركتها فى محادثات بالكويت احتجاجا على خروقات الحوثيين

علق وفد الحكومة اليمنية مشاركته فى مشاورات السلام فى الكويت حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف الممارسات والخروقات الخطيرة، داعيا المبعوث الأممى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد والأشقاء فى الكويت ومجلس التعاون الخليجى وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء دول ال18+ إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للالتزام بمتطلبات السلام.

وقال وفد الحكومة اليمنية المشارك فى مشاورات السلام فى الكويت، فى بيان صحفى، إن لديه رغبة جادة فى السلام وإنقاذ الشعب اليمنى من الحرب والدمار الذى فرضته ميليشيا الانقلابيين والمتمردين من جماعة الحوثى وصالح، مشيرا إلى أن الوصول إلى سلام حقيقى سيحقق للشعب اليمنى استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقا للقرار الأممى 2216 والمرجعيات المتفق عليها، موضحا أنه صبر وتحمل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات من قبل أنصار جماعة الحوثى وعلى عبد الله صالح.

وأكد وفد الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثى وصالح يضعون العراقيل أمام السلام واستهتارها بدماء أبناء الشعب اليمنى من خلال مجموعة من الأفعال التى تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النار، حيث شملت الخروقات محافظات تعز والبيضاء وصنعاء ومأرب والجوف وشبوة، مؤكدا أن استمرار قتل وحصار المدنيين وخاصة فى تعز وبيحان ونسف المنازل وهو العمل الذى يرقى لأن يكون ارهابا وجريمة حرب، وكذا استمرار الاعتقالات والحشود العسكرية التى تمهد لحرب شاملة.

وأوضح أن هذه التصرفات جرى التنبيه لها باستمرار من قبل ومع ذلك واصل الوفد الحكومى تعامله الإيجابى وحرصه من خلال استمراره فى المشاورات حيث اشاد المجتمع الدولى والمبعوث الخاص للامين العام بأداء فريق للحكومة وصبره.

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