أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. تمديد التهدئة فى غوطة دمشق حتى منتصف الليل

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. تمديد التهدئة فى غوطة دمشق حتى منتصف الليل أخبار سوريا اليوم.. تمديد التهدئة فى غوطة دمشق حتى منتصف الليل
ركزت أخبار سوريا اليوم على تمديد نظام التهدئة السائد فى غوطة دمشق الشرقية لمدة يوم واحد، والمأساة التى لازالت تعيشها حلب، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، دعوة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، بعودة سريان وقف الأعمال القتالية فى كامل الأراضى السورية وخصوصا حلب.

أخبار سوريا اليوم


>تم تمديد نظام التهدئة السائد فى غوطة دمشق الشرقية لمدة يوم واحد، أى حتى نهاية اليوم الأحد، وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا الجنرال سيرغى كورالينكو "نظام الصمت المفروض منذ 30 أبريل لمدة 72 ساعة فى ريف اللاذقية الشمالى و24 ساعة فى غوطة دمشق الشرقية يطبق".وأضاف أن النتائج الإيجابية التى تحققت أتاحت بالتنسيق مع السلطات السورية والشركاء الأمريكيين تمديد نظام الصمت فى الغوطة الشرقية ليوم إضافى حتى الساعة 24.00. وأشار كورالينكو إلى أن عملية تفاوض نشطة تجرى حاليا لفرض نظام الصمت فى ريف حلب.

أخبار سوريا اليوم


>فيما طالب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، بعودة سريان وقف الأعمال القتالية فى كامل الأراضى السورية وخصوصا حلب، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية مساء السبت، قبل توجه كيرى إلى جنيف لمباحثات عاجلة حول النزاع السورى. وقالت الوزارة فى بيان أن كيرى، تباحث الجمعة والسبت هاتفيا مع المبعوث الدولى لسوريا ستافان دى ميستورا، ومنسق هيئة المعارضة السورية رياض حجاب، وقال لهما "بوضوح ان وقف العنف فى حلب والعودة الى وقف دائم (للاعمال القتالية) يشكل اولوية الاولويات".

من جانبه دعا البابا فرنسيس الأحد جميع أطراف النزاع فى سوريا إلى احترام وقف اطلاق النار، معربا عن "ألمه العميق" حيال المعارك التى لم تتوقف وخصوصا فى حلب.

موضوعات متعلقة..


>البابا فرنسيس يدعو اطراف النزاع فى سوريا إلى احترام وقف اطلاق النار

جون كيرى: عودة سريان وقف إطلاق النار فى كامل سوريا يشكل أولوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365