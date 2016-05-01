أخبار سوريا اليوم.. تمديد التهدئة فى غوطة دمشق حتى منتصف الليل

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على تمديد نظام التهدئة السائد فى غوطة دمشق الشرقية لمدة يوم واحد، والمأساة التى لازالت تعيشها حلب، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، دعوة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، بعودة سريان وقف الأعمال القتالية فى كامل الأراضى السورية وخصوصا حلب.>تم تمديد نظام التهدئة السائد فى غوطة دمشق الشرقية لمدة يوم واحد، أى حتى نهاية اليوم الأحد، وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا الجنرال سيرغى كورالينكو "نظام الصمت المفروض منذ 30 أبريل لمدة 72 ساعة فى ريف اللاذقية الشمالى و24 ساعة فى غوطة دمشق الشرقية يطبق".وأضاف أن النتائج الإيجابية التى تحققت أتاحت بالتنسيق مع السلطات السورية والشركاء الأمريكيين تمديد نظام الصمت فى الغوطة الشرقية ليوم إضافى حتى الساعة 24.00. وأشار كورالينكو إلى أن عملية تفاوض نشطة تجرى حاليا لفرض نظام الصمت فى ريف حلب.>فيما طالب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، بعودة سريان وقف الأعمال القتالية فى كامل الأراضى السورية وخصوصا حلب، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية مساء السبت، قبل توجه كيرى إلى جنيف لمباحثات عاجلة حول النزاع السورى. وقالت الوزارة فى بيان أن كيرى، تباحث الجمعة والسبت هاتفيا مع المبعوث الدولى لسوريا ستافان دى ميستورا، ومنسق هيئة المعارضة السورية رياض حجاب، وقال لهما "بوضوح ان وقف العنف فى حلب والعودة الى وقف دائم (للاعمال القتالية) يشكل اولوية الاولويات".

من جانبه دعا البابا فرنسيس الأحد جميع أطراف النزاع فى سوريا إلى احترام وقف اطلاق النار، معربا عن "ألمه العميق" حيال المعارك التى لم تتوقف وخصوصا فى حلب.

موضوعات متعلقة..

البابا فرنسيس يدعو اطراف النزاع فى سوريا إلى احترام وقف اطلاق النار

جون كيرى: عودة سريان وقف إطلاق النار فى كامل سوريا يشكل أولوية