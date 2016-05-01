أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حركة الشباب تزعم قتلها لـ25 جنديا من الجيش الصومالي

Google+ Print
حركة الشباب تزعم قتلها لـ25 جنديا من الجيش الصومالي حركة الشباب تزعم قتلها لـ25 جنديا من الجيش الصومالي
زعمت حركة الشباب الصومالية، اليوم الأحد، أن عناصرها قتلوا 25 جنديا من الجيش الصومالى من بينهم قائد بارز.

ونقل راديو (شابيلي) عن الحركة قولها إن عناصر نجحوا فى استعادة منطقة (رونير) فى إقليم شابيلى الأوسط من القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى (أميصوم).

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الإفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365