حركة الشباب تزعم قتلها لـ25 جنديا من الجيش الصومالي

زعمت حركة الشباب الصومالية، اليوم الأحد، أن عناصرها قتلوا 25 جنديا من الجيش الصومالى من بينهم قائد بارز.

ونقل راديو (شابيلي) عن الحركة قولها إن عناصر نجحوا فى استعادة منطقة (رونير) فى إقليم شابيلى الأوسط من القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى (أميصوم).

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الإفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.

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