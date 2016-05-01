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وفد من "الجهاد الإسلامى" يزور إيران ويلتقى الخامنئى وعددًا من قادة طهران

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وفد من "الجهاد الإسلامى" يزور إيران ويلتقى الخامنئى وعددًا من قادة طهران وفد من "الجهاد الإسلامى" يزور إيران ويلتقى الخامنئى وعددًا من قادة طهران
زار وفدٌ قيادىٌّ من حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، برئاسة الأمين العام الدكتور رمضان شلح، إيران، والتقى الوفد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على الخامنئى، ووزير الخارجية جواد ظريف، وعدد من المسئولين الإيرانيين.

وذكرت حركة الجهاد الإسلامى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن الوفد سيلتقى خلال زيارته فى الأيام المقبلة، رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحانى، ورئيس البرلمان الدكتور على لاريجانى، وأمين عام مجلس الأمن القومى على شمخانى، وعدد آخر من القيادات والمسئولين فى طهران.

وتناول الوفد فى لقاءاته بحث الظروف الراهنة والأخطار المُحدقة بالأمة الإسلامية، وخصوصاً قضيتها المركزية فلسطين. كما بحث الطرفان سبل تعزيز الانتفاضة فى الضفة الغربية والقدس فى مواجهة التغوّل الاستيطانى الصهيونى ومحاولات الهيمنة على المسجد الأقصى وتهويده؛ وإمكانية تعزيز صمود سكان قطاع غزة فى ضوء الحصار الخانق الذى يُعانى منه القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، من المقرر أن تستمر الزيارة لعدّة أيام قادمة.


>قيادى بحركة الجهاد بفلسطين:غزة ستنفجر فى وجه الاحتلال إذا استمر الحصار

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