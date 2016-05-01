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العبادى تعليقا على تفجيرى السماوة: ردنا سيكون حازما وسنطهر العراق من داعش

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العبادى تعليقا على تفجيرى السماوة: ردنا سيكون حازما وسنطهر العراق من داعش العبادى تعليقا على تفجيرى السماوة: ردنا سيكون حازما وسنطهر العراق من داعش
توعد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ، مرتكبى تفجيرى "السماوة" مركز محافظة المثنى جنوبى العراق اللذين راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى ، وقال :" إن الجريمة لن تمر دون ملاحقة مرتكبيها من عصابات الإرهاب".

وقال العبادي، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، :"إن القوات العراقية تحقق الانتصارات على عصابات الإرهاب التى تحاول ايقاع الخسائر بالمدنيين العزل بعد فشلها فى مواجهة قواتنا المسلحة ، وسيكون ردنا حازم على هذه التفجيرات ، كما أننا عازمون على القضاء على تنظيم (داعش) وتطهير العراق منه".. معربا عن تعازيه لعوائل الشهداء ومتمنيا الشفاء للجرحى.

وأشار مصدر أمنى إلى أن الحصيلة النهائية للتفجيرين الإرهابيين بمدينة السماوة بلغت 33 قتيلا و65 جريحا ، وقال إن التفجير الأول تم بواسطة سيارة مفخخة بشارع الجسر، والثانى نتيجة بعبوة ناسفة فى موقف السيارات الموحد الخاص بوسائل النقل إلى محافظات العراق.
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