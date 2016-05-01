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رئيس مجلس النواب : ثورة 30 يونيو حمت مصر من مصير مجهول

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رئيس مجلس النواب : ثورة 30 يونيو حمت مصر من مصير مجهول رئيس مجلس النواب : ثورة 30 يونيو حمت مصر من مصير مجهول


> أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن ثورة 30 يونيو حمت من مصير مجهول لا يعلمه الا الله وحده ، مؤكدا على أن وقوف المصريين جميعا صفا واحد في مواجهة الإخوان هو العامل الأساسي في نجاح الثورة والعبور بمصر إلى بر الأمان.

وأكد عبد العال أن جميع الهويات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية تذوب جميعها داخل الهوية المصرية ، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات ، وهو ما كفله الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم رئيس مجلس النواب لمقر الطائفة الانجيلية بمصر الجديدة ، لتقديم التهنئة إلى الكنيسة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد ، حيث كان في استقباله الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر وعدد من قيادات الطائفة.

من جانبه ، أكد رئيس الطائفة الانجيلية أن المسيحيين في مصر مصيرهم مرتبط بمصير شركاء الوطن ، ولولا ما قام به المصريون في 30 يونيو لواجه المسيحيون في المنطقة مصيرًا مجهولا.

وأشار الى أن الطائفة الانجيلية بمصر تتمتع بعلاقات دولية كبيرة ، تسهم من خلالها في توضيح صورة مصر الحقيقية أمام العالم ، من خلال تبنيها فكرة الدبلوماسية الشعبية في العديد من دول أوروبا وأمريكا.

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