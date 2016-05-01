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بالصور..مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بكفر الشيخ

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بالصور..مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بكفر الشيخ بالصور..مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بكفر الشيخ
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل قبالة قرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج، ونقل المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، خلال تصريح له، إنه تابع نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج، ونقلت سيارة الإسعاف المتوفى لمشرح المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إبلاغ النيابة العامة.

حادث تصادم ، دراجة نارية ، سيارة نقل (1)

حادث تصادم ، دراجة نارية ، سيارة نقل (2)

حادث تصادم ، دراجة نارية ، سيارة نقل (3)

حادث تصادم ، دراجة نارية ، سيارة نقل (4)


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