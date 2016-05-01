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ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة فى إمبابة

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ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة فى إمبابة ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة فى إمبابة
ضبطت مباحث الجيزة عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة إمبابة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد سرقة عاطلين للهواتف المحمولة من المواطنين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد من السرقة، وأرشدا عن أماكن إخفائهما المسروقات، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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