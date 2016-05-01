3 أمراض عصبية تصيب رواد «الفيس بوك»

قال محمد سمير، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن إعادة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي المُتمثلة في “فايسبوك” و “تويتر”، تضر بالذاكرة لدى الإنسان، والقدرة الإدراكية، بالإضافة إلى أنها تصيب الشخص بعدم الابتكار.

وأضاف “سمير” خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر عملية الكترونية تؤثر تأثير “بالغ” على إدراك الإنسان، لأنه إذا شاهد أشياء على أرض الواقع يَصطدم بالأشياء التي كان شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بذلك يتم تحريف الإدراك، قائلًا: ‘‘مواقع التواصل تعتمد على الإلكترونيات ولا ترتبط بأرض الواقع’’.

وأوضح أن المستخدم لإعادة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” يصاب بعدد من الأمراض أبرزها الانطواء الاجتماعي، والاضطراب النفسي، والعنف لكون هذا المستخدم لم يتصل اتصالًا حقيقيًا بالآخرين “وجهًا لوجه”.