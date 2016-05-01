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الأهلي يحدد 4 مكاسب من ودية روما

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الأهلي يحدد 4 مكاسب من ودية روما الأهلي يحدد 4 مكاسب من ودية روما

سيحقق الأهلي عدة مكاسب من خوض المباراة الودية أمام روما الإيطالي المقرر لها يوم 20 مايو الجاري بالإمارات.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي، قائلاً إن اللعب مع الأندية الأوروبية يكون فرصة جيدة لناديه لانتشار اسم النادي عالميًا.

وأضاف عبر قناة "المحور" "كما أنها فرصة ثمينة لعرض قدرات لاعبي الأهلي، وكذلك تمنح الفريق ثقة وخبرات عريضة".

وأشار مدير قطاع الكرة بالأهلي إلى أن مباريات الأندية الأوروبية تكون مناسبة تاريخية كبيرة في مشوار اللاعب والنادي.

وأكد "زيزو" أن ضيق الوقت وضغط جدول مباريات الدوري يحرم ناديه من لعب أكثر من مباراة ودية أمام منافس أوروبي في الموسم الواحد.

يذكر أن الأهلي وروما التقيا مرتين من قبل، حيث فاز الأهلي 2-1 عام 2002، وبعد ستة أعوام رد "ذئاب" روما بالفوز بثلاثية نظيفة.

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