زيزو: جماهير الأهلي سترى متعب بشكل مختلف

وعد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي جماهير النادي بأن عماد متعب مهاجم الفريق سيظهر بصورة مختلفة عند مشاركته في المباريات.

وصرح "زيزو" عبر قناة "المحور" "متعب يتدرب بجدية منذ أسبوعين، ووصل لفورمة بدنية جيدة للغاية، وبات خفيف الحركة".

وأضاف "لقد بدأ متعب استعادة علاقته بالكرة، وكذلك الثقة، وأتوقع عند عودته للمشاركة، ستراه الجماهير بشكل مختلف تمامًا".

واستدرك "ولكن تبقى مشاركته في المباريات بيد الجهاز الفني، فهو نجم كبير، وتحدثت معه في الأمر منذ أيام قليلة".

وأكد مدير قطاع الكرة بالأهلي في ختام تصريحاته "نحتاج كل النجوم الفترة القادمة في نهاية الدوري والكأس ودوري المجموعات، كلها بطولات تحتاج لجهد كبير من أجل مضاعفة الألقاب".

يذكر أن متعب سجل 3 أهداف في الدوري هذا الموسم بمرمى بتروجت والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة.