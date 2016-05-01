محافظ بني سويف يقرر صرف مرتبات 1417 متعاقدًا بالتربية والتعليم

قرر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، صرف مرتبات شهر للمتعاقدين، البالغ عددهم 1417 والذين يعملون في التربية والتعليم، تقديرًا من المحافظة لظروف هؤلاء الموظفين، موجهًا بتدبير مصدر مالي لصرف رواتبهم لحين قيام وزارة المالية بصرفها.

ويذكر أن المحافظة، قامت في وقت سابق، بصرف مرتبات شهر أيضًا لهؤلاء المتعاقدين، كقرض للتربية والتعليم، لحين حل المشكلة التي تم عرضها على وزارة المالية، حيث أنهم في الفترات السابقة حتى شهر ديسمبر الماضي، تم صرف رواتبهم من صندوق الخدمة، ونظرًا لكون تعاقداتهم تمت في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبعد صدور قانون الثروة المعدنية، والذي يتعين من خلاله ضرورة توريد الإيرادات الخاصة بالمحاجر إلى وزارة المالية، مما أثر بشكل كبير على إيرادات الصندوق.