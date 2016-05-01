أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ بني سويف يقرر صرف مرتبات 1417 متعاقدًا بالتربية والتعليم

Google+ Print
محافظ بني سويف يقرر صرف مرتبات 1417 متعاقدًا بالتربية والتعليم محافظ بني سويف يقرر صرف مرتبات 1417 متعاقدًا بالتربية والتعليم

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

قرر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، صرف مرتبات شهر للمتعاقدين، البالغ عددهم 1417 والذين يعملون في التربية والتعليم، تقديرًا من المحافظة  لظروف هؤلاء الموظفين، موجهًا بتدبير مصدر مالي لصرف رواتبهم لحين  قيام وزارة المالية بصرفها.

ويذكر أن المحافظة، قامت في وقت سابق،  بصرف مرتبات شهر أيضًا لهؤلاء المتعاقدين، كقرض للتربية والتعليم، لحين حل المشكلة التي تم عرضها على وزارة المالية، حيث أنهم  في الفترات السابقة حتى شهر ديسمبر الماضي، تم صرف رواتبهم من صندوق الخدمة، ونظرًا لكون تعاقداتهم تمت في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبعد صدور قانون الثروة المعدنية، والذي يتعين من خلاله ضرورة توريد الإيرادات الخاصة بالمحاجر إلى وزارة المالية، مما أثر بشكل كبير على إيرادات الصندوق.

وعلى إثره قامت المحافظة، بإتخاذ هذه الخطوات وصرف رواتبهم، والتنسيق مع وزارة المالية لحل مشكلتهم، تقديرًا لوضع هؤلاء الموظفين الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا