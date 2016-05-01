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لمرضى الكبد.. ابتعد عن الأسماك المملحة إذا كنت مصابا بالتليف

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لمرضى الكبد.. ابتعد عن الأسماك المملحة إذا كنت مصابا بالتليف لمرضى الكبد.. ابتعد عن الأسماك المملحة إذا كنت مصابا بالتليف
أكد الدكتور محسن سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أن مرضى الكبد وخصوصًا فى المراحل المتقدمة من التليف عليهم الابتعاد عن الأسماك المملحة تمامًا، نظرًا لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح ما يتسبب فى احتباس السوائل داخل الجسم ما يؤدى إلى إصابتهم بالاستسقاء البريتونى وتورم الساقين.

وقال سلامة إن مرضى الكبد فى المراحل الأولية يمكنهم تناول الأسماك قليلة الملح، موضحًا أنه فى درجات الحرارة المرتفعة يوصى بزيادة كميات الملح فى الطعام لتعويض الأملاح فى العرق.

وأكد ضرورة شراء الأسماك من مصادر موثوق فيها مضيفًا: "إذا كانت الأسماك مملحة بطريقة غير صحية فهذا يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بسموم "البوتيوليزم" وهى التى تعمل على حدوث تشنجات عصبية وتؤدى إلى حدوث وفاة المريض".


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