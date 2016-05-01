أخصائية تغذية علاجية تقدم نصائح ليوم صحى بدون أضرار فى شم النسيم

شم النسيم من أقدم الأعياد عند المصريين وقد بدأ الاحتفال به فى عام 2700 قبل الميلاد، وقد تناول فيه المصريون القدماء البيض الملون وهو رمز الخروج للحياة، والسمك المملح تعبير عن حبهم للنيل، والبصل الذى يعد رمزًا للحياة عند قدماء المصريين.

وقد قالت الدكتورة منى لاشين أخصائية التغذية العلاجية، إن الجميع مطالبون بعدم الإسراف فى تناول هذه الوجبات من الفسيخ والرنجة والسردين لما تحتويه من أضرار وآثار جانبية على مرضى الضغط المرتفع، والسكر، والقلب، والحوامل والأطفال.

من هذه الأضرار:

نصائح فى هذا اليوم:

برنامج غذائى لليوم

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>1-الطريقة التى يتم تصنيع بها الفسيخ، وينتج عنها التلوث بالبكتيريا الضارة مثل الكلوستريديم وبوتيولينم، من أضرارها (نوبات إسهال - ضيق فى التنفس - شلل فى العضلات - تأثير على الجهاز العصبى).>2.فترة التمليح إذا قلت عن شهر تصيب الإنسان بطفيليات تؤدى لتليف صمامات القلب وجلطات.>3-الأملاح الزائدة تؤدى لارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوى.>1-يجب أولاً الشراء من مصدر موثوق منه>2-لا تزيد الكمية المتناولة على 150 جراما>3-شرب الماء بكميات مناسبة فى هذا اليوم>4-تناول الكثير من الخضار مثل الخس والخيار والفجل والبصل والجرجير مع الأسماك المملحة>5-إضافة عصير الليمون والخل لمعادلة الأملاح>6-تناول الفاكهة والبرتقال والكيوى والكنتالوب للتخلص من السموم>7-تناول الشاى الأخضر والكركدية والقرفة لإزالة التلوث>8-الابتعاد عن المشروبات الغازية.>9-إضافة الطحينة لمعادلة الأملاح.>10-ممارسة رياضة خفيفة بعد هذه الوجبات لتنشيط الدورة الدموية.>فطار: بيضة مع نص رغيف وخيار وفلفل وجرجير>بعد ساعتين 2 برتقالة مع كوب شاى أخضر>الغداء 150 جرامًا رنجة مشوية مع الطحينة وسلطة خضراء وبصل ورغيف بلدى>بعد نص ساعة كوب شاى مع النعناع أو القرنفل>بعد ساعة ترمس وحلبة خضراء مع ممارسة المشى>بعد ساعة أناناس أو كنتالوب>العشا: كوب زبادى

لمرضى الكبد.. ابتعد عن الأسماك المملحة إذا كنت مصابا بالتليف

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