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رفع درجة الاستعداد في محافظة الوادي الجديد بمناسبة شم النسيم

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رفع درجة الاستعداد في محافظة الوادي الجديد بمناسبة شم النسيم رفع درجة الاستعداد في محافظة الوادي الجديد بمناسبة شم النسيم

الاحتفال بشم النسيم – أرشيفية

أمر اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم، وأشار إلى تكثيف الرقابة علي الأسواق والمخابز، مع أخذ عينات من الفسيخ والرنجة المتداولة في الأسواق للتأكد من سلامتها.

وشدد “عشماوي”، على ضرورة توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، للسلع التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال هذه الفترة وعلى رأسها الفسيخ.

وكلف المحافظ، صلاح السيد وكيل وزارة بالمحافظة، بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة الموقف التمويني وتوفير جميع السلع والمنتجات الخاصة، بهذه المناسبة وتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والطباقي وتشغيلها بكامل حصتها، والتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، مع العمل على توافر الدقيق البلدي لضمان صرف حصص المواطنين، وكذلك تشديد الحملات التموينية بالأسواق وأماكن حيازة وتداول الأسماك بكافة أنواعها، وأماكن حفظها وتخزينها والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من عرض كميات مناسبة من الفسيخ والرنجة والبيض بأسعار مناسبة.

واستعدت المستشفيات والوحدات الصحية داخل محافظة الوادي الجديد، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا مع التنبيه بتوفير الأمصال اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة، وإلغاء الإجازات لجميع العاملين بمرفق الإسعاف قبل وأثناء الاحتفال بأعياد الربيع، والتنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات المجاورة.

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