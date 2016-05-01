وزير الداخلية يزور البابا تواضروس الثاني لتهنئته بعيد القيامة

قام مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة، صباح اليوم الأحد، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر.

وقدم السيد وزير الداخلية خالص تهنئته ورجال الشرطة للبابا تواضروس الثانى وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأشاد مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالدور الوطني المُشرف للكنيسة المصرية الذي يؤكد ويجسد روح المواطنة بين أبناء الشعب، وينشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن.

من جانبه، أشاد قداسة البابا بجهود رجال الشرطة وتضحياتهم في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، مؤكدًا تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها لتحقيق أمن الوطن.