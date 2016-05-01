تداول فيديو ليوسف القرضاوى يمدح بشار الأسد: عقله متفتح وأحييه على مواقفه

وجه الدكتور يوسف القرضاوى رئيس اتحاد علماء المسلمين الكائن بالدوحة، التحية لرئيس سوريا بشار الأسد على مواقفه ضد أمريكا.

وفى فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يعود إلى العام 2013، مدح "القرضاوى" بشار الأسد، وذلك أثناء إحدى زياراته لسوريا، قائلا: "زيارتنا لسوريا طبيعية لنتحدث مع الرئيس بشار الأسد على قضية غزة ونرى ما يجب أن يفعله قادة الأمة، فتحية إلى الشعب السورى وتحيتنا إلى القائد بشار الأسد".

كما أشاد "القرضاوى" بحزب الله اللبنانى بسبب "حرب تموز" عام 2006 قائلا: "قاد لبنان حربا كان بحمد الله هو المنتصر فيها على ما يسمى القوة التى لا تقهر والشوكة التى لا تكسر، وقد كُسرت هذه الشوكة أمام حزب الله ومن أيده".

وأشار "القرضاوى" إلى أنه التقى بشار الأسد، مضيفا: "التقينا الرئيس بشار الأسد الذى قابلنا بصدر رحب وقلب مفتوح وعقلا متفتح وبحثنا معه قضايا الأمة وجلسنا معه ما يقرب من ساعتين".

وقال: "أود أن أحيى دمشق وأحيى سوريا وأهل سوريا رئيسا وحكومة وشعبا وأسال الله أن يثبت سوريا فقد وقفت مواقف طبيبة فى مجلس الأمن وفى حرب العراق وأشياء كثيرة، كما أنها وقفت أمام التدخل الأمريكى الذى يريد أن يفرض ارادته على الأمة ويغير هوايتها ويغير منظومة"، مضيفا: "سوريا هى التى وقفت لأمريكا وقالت "لا" لذلك قننوا لها القوانين من أجل عقوبتها ولكن أن شاء الله ستظل سوريا مرفوعة الرأس قوية الأساس".

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