صور..القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا

تمكنت القوات البحرية المصرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية.

وبحسب بيان المتحدث العسكري على “فيس بوك” فإنه أثناء قيام إحدى وحدات القوات البحرية بتأمين ساحل البحر المتوسط ، تم الإشتباه فى إحدى بلنصات الصيد أثناء إبحاره بالمنطقة شمال أبو قير .

وعلى الفور توجهت إحدى القطع البحرية إلى البلنص المذكور، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين وجود عدد (159) فرد هجرة غير شرعية من ( الصومال – أثيوبيا – جزر القمر – إريتريا – اليمن – السودان ) بالإضافة إلى 3 أفراد آخرين هم طاقم البلنص متجه شمالاً إلى إحدى دول جنوب أوروبا .

هذا وقد تم اقتياد البلنص والأفراد إلى ميناء أبو قير البحرى، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية وتقديم وجبات لهم، وتحويل الواقعة إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.