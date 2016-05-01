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ضبط نصف طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم

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ضبط نصف طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم ضبط نصف طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم
تمكنت مباحث بمحافظة الفيوم، من ضبط نصف طن من الأسماك المملحة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل طرحها فى الأسواق، بمدينة الفيوم، وتم التحفظ عليها، وإخطار النيابة للتحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من محمد إلهامى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط نصف طن من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لدى أحد التجار، قبل طرحها فى الأسواق وحرر محضر بالواقعة، رقم 15488 جنح قسم أول الفيوم لسنة 2016 م، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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