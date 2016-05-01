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بالصور.. ورشة رسم على هامش معرض أطفال قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية

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بالصور.. ورشة رسم على هامش معرض أطفال قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية بالصور.. ورشة رسم على هامش معرض أطفال قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية
افتتح أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى وهانى حسن مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ومجدى سعد مدير الإقليم وأميرة مجاهد مدير قصر ثقافة الشاطبى، معرضا لرسوم أطفال قصر ثقافة الشاطبى، الذى ضم رسوما بألوان الخشب والباستيل وبانوهات نصف تجسيم بخامات البيئة مع خامات مصنعه وبواقى فوم، مع استخدام خامة النحاس فى بعض الأعمال عن طريق الضغط، وعلى هامش المعرض قدمت أسرة المرسم ورشة فنية بموضوعات حرة من وحى خيال الأطفال.

حضر الافتتاح مديرو عموم الإقليم سامى حنفى مدير عام فرع المنوفية، ومحمد حمدى مدير عام فرع مطروح، وجابر سركيس مدير عام فرع الغربية، وسيد الشبكى مدير عام فرع ثقافة البحيرة، واختتم المعرض بتوزيع الجوائز على أطفال المرسم المشاركين بالمعرض.

وجاءت الورشة تحت إشراف أسرة مرسم الشاطبى الفنانين مروة قطرى، وإيمان السعيد، وأميرة يوسف، وأشرف السيد، ولميس سعيد، ونيرة جلال.

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (1)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (2)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (3)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (4)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (5)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (6)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (7)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (8)

افتتاح فرع ثقافة الإسكندرية (9)


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