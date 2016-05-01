بالصور.. رئيس ومأمور مركز أبو كبير شرقية ونواب البرلمان يحتفلون بعيد العمال

احتفلت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية بعيد العمال فى النادى الدولى بمدينة أبو كبير، بحضور المهندس أحمد أمين رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، ومحمد حجازى نائب رئيس المركز، والمهندس أحمد حامد سكرتير عام مركز ومدينة أبو كبير، والعميد عبد الله لا شين عضو البرلمان عن دائرة أبو كبير، والعميد بهاء الدين عمارة مأمور مركز شرطة أبو كبير.

وقال إسماعيل الأنصارى رئيس المنظمة إن المنظمة تهتم بقطاع العمال، ودائما مع العامل فى كل شكواه، وتحرص على عدم توقف عجلة الإنتاج التى تسببها الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات العمالية، خاصة وأن المنظمة قطاع عمالى من شأنه فض نزاعات العمال التى تنشب بين العامل والدولة، والعامل والقطاع الخاص، بهدف استمرار منظومة الإنتاج والبناء، وعدم توقف عجلة الإنتاج، وقامت المنظمة بحل معظم المنازعات العمالية بمحافظة الإسكندرية حتى أطلق على المحافظة (الإسكندرية بلا اعتصامات عمالية).

وتحمل المنظمة شعارات منذ 2007 وحتى الآن (معا فى حب مصر - معا لبناء الوطن - معا لخدمة المجتمع -حضارات الأمم تدوم برعاية الحقوق وتبقى وتظل بحراسة الشعوب).

وأوضح الأنصارى أن المنظمة لا تواجه فكرا بفكر أو نقدا بنقد، وإنما تواجههم جميعا بالعمل، وأن المنظمة تعمل بالجهود الذاتية وليس لها تمويلا داخليا أو خارجيا، وتعمل فى إطار وطنى ولا تخضع لأجندات سوى خدمة المواطن ودعم مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن قوة أى دولة تقاس بقوة المجتمع المدنى بها ومدى ارتباطه بالدولة.

من جانبه قال جمال ضلام منسق المنظمة بالمركز إن قيادات المنظمة ترسل برقية حب واعتزاز وتقدير لكل عامل مخلص يعمل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، داعيا الجميع للتكاتف والتضامن مع القيادة السياسية.

وقال على متولى المنسق العام المساعد للمنظمة بأبو كبير إن المنظمة تولى اهتماما خاصا لحقوق العمال وإن الاحتفالية تعد تضامنا من المنظمة مع كل العمال والجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، وتهدف للوصول لتنمية شاملة لمصرنا الحبيبة لتعود قائدة للأمة العربية والإسلامية.

وقال محمد صلاح مسئول التواصل إن المنظمة تعمل جاهدة للحفاظ على كرامة المواطن وتدعو الجميع للتواصل مع أعضاء المنظمة.

وقال النائب عالمية عبد الله لاشين عضو البرلمان عن دائرة أبو كبير إنه يتضامن مع منظمات المجتمع المدنى كنائب برلمان، لأنها تدعم دور الدولة فى إيصال صوت الضعفاء إلى المسئولين، ما يساهم فى حل العديد من المشاكل، وفى نهاية الاحتفال كرم رئيس المركز عددا من أسر الشهداء والأمهات المثاليات.

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