أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل صحة الشرقية ومدير مباحث التموين يقودان حملة لمراقبة الأغذية بالزقازيق

Google+ Print
وكيل صحة الشرقية ومدير مباحث التموين يقودان حملة لمراقبة الأغذية بالزقازيق وكيل صحة الشرقية ومدير مباحث التموين يقودان حملة لمراقبة الأغذية بالزقازيق
فى إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذاً لخطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية للقضاء على الأغذية الفاسدة ومراقبة الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر، والتى يتم توزيعها فى المناسبات لكثرة إقبال الجماهير على شرائها بأعياد شم النسيم بالمخالفة لإجراءات الحفظ وسلامة السلع، قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بحملة كبيرة لمراقبة الأغذية على الأسواق بمدينة الزقازيق.

نظمت الحملة برئاسة الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، بالتعاون مع مباحث بالشرقية، يرافقهم فريق المديرية الدكتور محيى عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، والدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، وجمال محمد السيد رئيس قسم مراقبة الأغذية، وفريق من مفتشي الأغذية بإدارة الزقازيق، وبالاشتراك مع فريق من مباحث التموين بالشرقية، برئاسة العقيد تامر السمرى مدير مباحث التموين بالشرقية، والعقيد وليد عودة وكيل إدارة مباحث التموين وفريق من مباحث التموين وذلك اليوم الأحد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 1 طن تقريباً لحوم مجمدة وكبد وكلاوى خارج الثلاجة وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وقد قاربت على انتهاء الصلاحية، وكذلك حوالى 150 كجم هارنج مدخن (رنجة) وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، فتم التحفظ على جميع الكميات، وتم تحرير عدد (6) محاضر جنحة صحية وإعدامها بمحرقة مستشفى الأحرار، وتم أخذ عينات من منتجات أخرى مختلفة وإرسالها للمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

جدير بالذكر أن هناك تعاونا كبيرا من المواطنين والجماهير مع الحملة، والذين عبروا عن ارتياحهم لمثل هذه المجهودات وانعكاسها على صحة المواطنين، وتستمر الحملات خلال أعياد الربيع لمتابعة الأغذية الفاسدة بالأسواق بالمحافظة.

مراقبة الاغذية ، فسيخ ، الشرقية ، شم النسيم ، فسيخ فاسد (1)

مراقبة الاغذية ، فسيخ ، الشرقية ، شم النسيم ، فسيخ فاسد (2)

مراقبة الاغذية ، فسيخ ، الشرقية ، شم النسيم ، فسيخ فاسد (3)

مراقبة الاغذية ، فسيخ ، الشرقية ، شم النسيم ، فسيخ فاسد (4)

مراقبة الاغذية ، فسيخ ، الشرقية ، شم النسيم ، فسيخ فاسد (5)

مراقبة الاغذية ، فسيخ ، الشرقية ، شم النسيم ، فسيخ فاسد (6)


>صحة الشرقية: خط سير للمريض بمجرد دخوله الاستقبال طبقا لمعايير الجودة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي