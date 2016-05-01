وكيل صحة الشرقية ومدير مباحث التموين يقودان حملة لمراقبة الأغذية بالزقازيق

فى إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذاً لخطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية للقضاء على الأغذية الفاسدة ومراقبة الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر، والتى يتم توزيعها فى المناسبات لكثرة إقبال الجماهير على شرائها بأعياد شم النسيم بالمخالفة لإجراءات الحفظ وسلامة السلع، قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بحملة كبيرة لمراقبة الأغذية على الأسواق بمدينة الزقازيق.

نظمت الحملة برئاسة الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، بالتعاون مع مباحث التموين بالشرقية، يرافقهم فريق المديرية الدكتور محيى عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، والدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، وجمال محمد السيد رئيس قسم مراقبة الأغذية، وفريق من مفتشي الأغذية بإدارة الزقازيق، وبالاشتراك مع فريق من مباحث التموين بالشرقية، برئاسة العقيد تامر السمرى مدير مباحث التموين بالشرقية، والعقيد وليد عودة وكيل إدارة مباحث التموين وفريق من مباحث التموين وذلك اليوم الأحد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 1 طن تقريباً لحوم مجمدة وكبد وكلاوى خارج الثلاجة وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وقد قاربت على انتهاء الصلاحية، وكذلك حوالى 150 كجم هارنج مدخن (رنجة) وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، فتم التحفظ على جميع الكميات، وتم تحرير عدد (6) محاضر جنحة صحية وإعدامها بمحرقة مستشفى الأحرار، وتم أخذ عينات من منتجات أخرى مختلفة وإرسالها للمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

جدير بالذكر أن هناك تعاونا كبيرا من المواطنين والجماهير مع الحملة، والذين عبروا عن ارتياحهم لمثل هذه المجهودات وانعكاسها على صحة المواطنين، وتستمر الحملات خلال أعياد الربيع لمتابعة الأغذية الفاسدة بالأسواق بالمحافظة.

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