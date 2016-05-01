بالصور.. محافظ سوهاج يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم، الأحد، يرافقه اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج والعميد أشرف أبو المكارم رئيس الأمن الوطنى بالمحافظة والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى بسوهاج وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة حيث قام المحافظ بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارى جرجس بسوهاج.

وزار المحافظ مطرانية الأقباط الإنجليين بسوهاج ومطرانيات أخميم والمنشاه وجرجا والبلينا وطما وطهطا والمراغة، كما قام بزيارة جمعية بيت الرحمة المسيحية بسوهاج حيث شارك أكثر من 37 طفلا من أطفال الجمعية فرحتهم بالعيد وتقديم الحلوى وكحك العيد لهم كهدية يوم العيد بالإضافة إلى مبلغ مادى كعيدية.

وأكد المحافظ خلال جولته على عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصري حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، لافتا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكافة الشعب المصرى، وأضاف أن الجميع شركاء فى هذا الوطن وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.

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