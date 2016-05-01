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أساتذة بجامعة بنى سويف يتبرعون بأجهزة حاسب آلى لكلية العلوم الصحية

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أساتذة بجامعة بنى سويف يتبرعون بأجهزة حاسب آلى لكلية العلوم الصحية أساتذة بجامعة بنى سويف يتبرعون بأجهزة حاسب آلى لكلية العلوم الصحية
أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف موافقة مجلس الجامعة على قبول التبرعات المقدمة من الدكتور محمد شريف أحمد وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، بعدد 15 جهاز كمبيوتر و15 كرسى كمبيوتر و15 ترابيزة كمبيوتر وطابعة للكلية، كذلك التبرعات المقدمة الدكتورة سمراء حسين عبد القوى المدرس بالكلية بجهاز داتا شو وشاشة عرض.

وأشاد رئيس الجامعة، فى بيان إعلامى، بروح المشاركة والإقدام من أبناء كليات الجامعة على دعم كلياتهم من تبرعات عينية والمساهمة فى النهوض بالجامعة، وانتشار هذه الظاهرة إنما تدل على اهتمام ابناء الجامعة بكلياتهم وانتمائهم الشديد لها والحرص على تقدمها وازدهارها والانصهار فى بوتقة واحدة لخدمة العملية التعليمية والبحثية التى تصب فى النهاية فى مصلحة الجامعة وتطورها والتى تؤدى بدورها إلى رفع تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.


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