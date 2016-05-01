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إنشاء 50 منزلًا بدويًا بـ7مليون جنيه بغرب الموهوب في الوادي الجديد‎

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إنشاء 50 منزلًا بدويًا بـ7مليون جنيه بغرب الموهوب في الوادي الجديد‎ إنشاء 50 منزلًا بدويًا بـ7مليون جنيه بغرب الموهوب في الوادي الجديد‎

 

إنشاء 50 منزلًا في الوادي الجديد – أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، اليوم الأحد، عن إنشاء وإقامة 50 منزلًا بدويًا كقرية جديدة بمنطقة غرب الموهوب بمركز الداخلة بالوادي الجديد، بتكلفة 7 مليون جنيه، حسبما صرحت المهندسة أمينة منصور، رئيس جهاز تعمير مركز الداخلة بالوادي الجديد.

وقالت “منصور” إنه جاري إنشاء المنازل البدوية بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، بتكلفة 6 مليون و635 ألف جنيه، مع توصيل خطوط مياه الشرب بتكلفة 386 ألف جنيه.

وأضافت أنه سيتم تسليم المشروع خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لتسليم المنازل للمنتفعين بعد إعلان المستحقين لها بمعرفة ديوان عام المحافظة، ورئاسة مركز ومدينة الداخلة.

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