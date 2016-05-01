انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) ليستر

قد ينتهي الأمر بعد هذه المباراة إذا فاز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد في عقر داره، فهل يحدث هذا؟

مانشستر يونايتد يستضيف ليستر في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة.

ويتصدر ليستر الدوري بفارق 7 نقاط عن توتنام الوصيف، وإذا فاز على يونايتد سيحسم اللقب.

ويفتقد ليستر لمهاجمه الأول جيمي فاردي بسبب الإيقاف، وسيبدأ يونايتد اللقاء بشكل هجومي. (طالع التشكيل)

نهاية الشوط الثاني والمباراة

- د87.. داني درينكووتر يُطرد بعد جذب لاعب يونايتد على حدود منطقة الجزاء. ليستر في موقف صعب.

- ليستر يضغط بقوة أملا في إنهاء الدوري.

- انطلاق الشوط الثاني.

- انتهاء الشوط الأول المثير.

- د39.. ماركوس روخو يمنع رياض محرز من مراوغته داخل منطقة الجزاء، هل خرمه الحكم من ركلة جزاء؟

- د17.. دواس مورجان يتعادل لليستر بعد ضربة رأسية إثر ركلة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء.

- د14.. شمايكل يتصدى لتسديدة قوية من واين روني. يونايتد يهاجم بضراوة.

- د8.. أنتوني مارسيال يتقدم ليونايتد بعد متابعة الكرة العرضية التي فشل دفاع ليستر في إبعادها.

- بداية هجومية متوقعة ليونايتد مع الدقائق الأولى.

- انطلاق اللقاء.