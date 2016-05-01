أتليتكو يستعيد جودين وكاراسكو قبل مواجهة بايرن ميونيخ

(إفي): قرر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد استدعاء جميع لاعبيه لمواجهة بايرن ميونيخ بإياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، بما فيهم دييجو جودين ويانيك كاراسكو اللذان حصلا اليوم على الإذن الطبي، وتياجو مينديش المصاب.

وحصل المدافع الأوروجوائي دييجو جودين والجناح البلجيكي يانيك كاراسكو على الإذن الطبي بعدما شاركا في أخر مران للفريق صباح اليوم، قبل أن يتوجه "الروخيبلانكوس" إلى ميونيخ غدا، لذا يتوقع جهازيتهما للمشاركة في اللقاء.

وغاب جودين عن آخر مباراتين للروخيبلانكوس في الدوري الإسباني بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها في بداية مباراة الفريق أمام أتليتك بلباو في 20 أبريل الماضي في الجولة الـ34 من الليجا كما غاب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والذي انتهى بفوز الأتلتي بهدف نظيف.

أما كاراسكو فغاب عن أخر مباراتين للفريق (في الليجا ودوري الأبطال) بسبب آلام في الكاحل الأيمن.

كما شهدت القائمة انضمام مينديش الذي مازال يتعافى من إصابة بكسر في الساق.

واستدعى سيميوني أيضا حارس مرمى الناشئين برنابي باراجان الذي كان يتدرب مع الفريق الأول طيلة الموسم.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك، وميجيل أنخيل مويا، وبرنابي باراجان.

في خط الدفاع: خوانفران توريس، وخيسوس جاميز، وفيليبي لويس، وخوسيه ماريا خيمينيز، ولوكاس هيرناندز، ودييجو جودين، وستيفان سافيتش.

في خط الوسط: أوجستو فيرناندز، وجابي فيرناندز، وساؤول نييجيز، وماتياس كرانيفيتر، وكوكي ريسوريكسيون، وتوماس بارتي، وتياجو مينديش، ويانيك كاراسكو، وأوليفر توريس.

في خط الهجوم: فرناندو توريس، وأنطوان جريزمان، وأنخيل كوريا، ولوسيانو فيتو.