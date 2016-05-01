بشرى لريال مدريد.. رونالدو يشارك في جزء من المران

(إفي): شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في جزء من المران الجماعي لفريقه ريال مدريد اليوم الأحد حيث أظهر تحسنا بشأن تعافيه من إصابته العضلية التي كانت وراء عدم مشاركته بالمباريات الثلاثة الأخيرة للملكي.

وعاد "الدون" إلى ديناميكية الفريق الملكي وأظهر تطورا في مرحلة تعافيه من إصابته العضلية في الفخذ الأيمن وشارك بالجزء الأول من المران الجماعي.

ويستعد الفريق الإسباني تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لاستضافة مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وعقب مشاركته بالجزء الأول للمران، استكمل "صاروخ ماديرا" مرانه فرديا، فيما لم يشارك بالمران الجماعي الفرنسي كريم بنزيمة الذي تدرب فرديا ليستكمل مرحلة تعافيه من إصابة.

ويثق "زيزو" في أن يصبح أيضا بنزيمة في حالة جيدة تمكنه من المشاركة في لقاء الإياب أمام الفريق الإنجليزي الذي قد تعادل أمامه سلبيا في لقاء الذهاب على ملعب "الاتحاد".

وشارك في مران اليوم بيبي ومارسيلو وتوني كروس وداني كارباخال، الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام ريال سوسييداد التي انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف بالليجا، حيث فضل المدرب الفرنسي إراحتهم أمس ليستعين بهم الأربعاء في اللقاء الحاسم للتأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي.