بالفيديو - محرز يتلاعب بدفاع يونايتد ودي خيا ينقذ الموقف

تلاعب رياض محرز جناح ليستر سيتي بخط دفاع مانشستر يونايتد في الدقيقة 71 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ36 السبت.

حصل محرز على الكرة وراوغ كلا من مروان فيلايني ومايكل كاريك وماركوس روخو ثم سدد الكرة لكن تصدى لها ببراعة الإسباني دي خيا.

وكان أنتوني مارسيال قد سجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد بعد تمريرة من أنتونيو فالنسيا في الدقيقة الثامنة.

وتعادل ويس مورجان مدافع ليستر سيتي لفريقه بعد عرضية من كرة ثابتة وصلته من دانييل درينكوتر.

وإذا فاز ليستر بالمباراة سيحسم الدوري رسميا.

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