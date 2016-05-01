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"الزراعة" تحرر محضرا ضد "التموين" لتوريدها قمحا مستوردا لمطاحن حكومية

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"الزراعة" تحرر محضرا ضد "التموين" لتوريدها قمحا مستوردا لمطاحن حكومية "الزراعة" تحرر محضرا ضد "التموين" لتوريدها قمحا مستوردا لمطاحن حكومية
حررت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية محضر إثبات حالة فى قسم شرطة شبين الكوم، ضد وزارة ، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، لمخالفتها قواعد توريد القمح، بعد ضبط حمولة أقماح مستوردة قادمة من ميناء دمياط، وأكد سائق السيارة أنه فى طريقه لتوريدها إلى مطحن سلندرات.

وجاء فى نص المحضر، أنه فى يوم السبت 30/5/2016، وفى تمام الساعة الخامسة مساءً، وأثناء مرور كل من: المهندس سعيد على مصطفى شنب مدير عام التعاون الزراعى بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم، على شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا – قطاع المنوفية – مطحن سلندرات شبين الكوم، تلاحظ وجود سيارة نقل رقم ع م ا 6347، بمقطورة رقم 6702 غربية، قيادة "يوسف زهران"، مكتوب عليها وزارة التموين.

وبسؤال السائق عن الحمولة أفاد بأنها عبارة عن قمح مستورد من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، مؤكدا أنه تابع لوزارة التموين، مع العلم بأن هذا المكان (مطحن سلندرات شبين الكوم) نفس المكان المخصص لاستقبال الأقماح المحلية، تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شبين الكوم تحت رقم 2923لسنة 2016.


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