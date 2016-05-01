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الثلاثاء.. عرض ضابط الشرطة المتهم بإصابة سائق فى النزهة على الطب الشرعى

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الثلاثاء.. عرض ضابط الشرطة المتهم بإصابة سائق فى النزهة على الطب الشرعى الثلاثاء.. عرض ضابط الشرطة المتهم بإصابة سائق فى النزهة على الطب الشرعى
قرر المستشار محمد الجرف، مدير نيابة شرق القاهرة، استخراج الضابط المتهم بإصابة سائق بسلاحه الميرى فى منطقة النزهة، من محبسه، يوم الثلاثاء المقبل 3 مايو، لعرضه على الطب الشرعى، لبيان ما به من إصابات، كما أمر بإستعجال تحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة، فضلاَ عن الاستعلام عن حالة المجنى عليه لاستجوابه وسماع أقواله مرة أخرى.

يأتى ذلك عقب تقدم أبو القاسم نوبى، محامى ضابط الألف مسكن، المتهم بإصابة سائق بسلاحه الميرى، بطلب إلى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لعرض موكله على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات وجروج.

وذكر الطلب بأنه يجب معاملة المتهم بالمثل كما تم التعامل مع سائق الميكروباص، مؤكداَ أنه رغم مرور عدة أيام على الواقعة، إلا أن النيابة لم تتخذ قرارا بعرض المتهم على الطب الشرعى، باعتباره إجراءاَ قانونياَ كان يجب اتخاذه منذ حدوث الواقعة.

تجديد حبس ضابط الشرطة المتهم بالشروع فى قتل سائق بالنزهة 15 يوما

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مصر 365

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