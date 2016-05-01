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مصدر بالكهرباء: الرئيس السيسى يفتتح 5 محطات توليد منتصف الشهر الجارى

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مصدر بالكهرباء: الرئيس السيسى يفتتح 5 محطات توليد منتصف الشهر الجارى مصدر بالكهرباء: الرئيس السيسى يفتتح 5 محطات توليد منتصف الشهر الجارى
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى سيفتتح 5 محطات توليد كهرباء منتصف الشهر الجارى، بإجمالى قدرات 4710 ميجا وات للشبكة القومية لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحطات الـ5 التى سيفتتحهم الرئيس السيسى هم محطات "عتاقة والمحمودية وشمال الجيزة وغرب أسيوط وغرب دمياط"، موضحاً أن إجمالى القدرات المضافة من هذه المحطات ستبلغ 4710 ميجا وات.

وأكد المصدر، أن هذا الصيف لا يحتاج لخطة عاجلة مثل الصيف الماضى لمواجهة الأحمال، مشيراً إلى أنه مازال هناك قدرات يتم إضافتها من الخطة العاجلة كافية لتلبية احتيجات المواطنين، موكداً أن الصيف الجارى لن يشهد تخفيف للأحمال من خلال قطع التيار وذلك لتوافر القدرات التى تلبية احتياجات المواطنين.


>مصدر:أزمة الكهرباء ذهبت بلا رجعة..365يوم دون تخفيف أحمال لأول مرة من4سنوات
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