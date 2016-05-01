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بالصور.. رفع الحواجز الأسمنتية من محيط وزارة الداخلية بوسط البلد

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بالصور.. رفع الحواجز الأسمنتية من محيط وزارة الداخلية بوسط البلد بالصور.. رفع الحواجز الأسمنتية من محيط وزارة الداخلية بوسط البلد
بدأت منذ قليل محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فى رفع الحواجز الحديدية والأسمنتية الموجودة بشارع منصور ويوسف الجندى وشارع نوبار، وشارع فهمى وشارع الشيخ ريحان، وبمحيط وزارة الداخلية بمنطقة وسط البلد.

وقالت مصادر بمحافظة القاهرة إنه تم فتح شارع نوبار من جهة ميدان لاظوغلى، وفتح شارع يوسف الجندى بالكامل، وشارع منصور من جهة تقاطع شارعى محمد محمود مع الشيخ ريحان، وجارى الآن العمل على استكمال فتح شوارع نوبار والشيخ ريحان بالكامل.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بنقل مقر الوزارة من محيط وسط البلد إلى التجمع الخامس.

رفع الحواجز الأسمنتية من محيط وزارة الداخلية بوسط البلد (1)

رفع الحواجز الأسمنتية من محيط وزارة الداخلية بوسط البلد (2)

رفع الحواجز الأسمنتية من محيط وزارة الداخلية بوسط البلد (3)

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