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وزارة الرى: تحويل مجرى النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة منتصف يونيه

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وزارة الرى: تحويل مجرى النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة منتصف يونيه وزارة الرى: تحويل مجرى النيل فى موقع قناطر أسيوط الجديدة منتصف يونيه
قال المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، إنه سيتم تحويل مجرى نهر النيل فى أسيوط منتصف يونيه المقبل للمرة الثالثة فى تاريخ ، حيث سيتم إعادته إلى طبيعته الأولى وغمر موقع مشروع القناطر الجديدة بالمياه.

وأضاف كرات، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم وقف أعمال النزح الجوفى بحفرة الإنشاء فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة وملئها بالمياه تدريجياً بكمية تصل إلى حوالى 600 ألف متر مكعب بدأ من أول يونيه وحتى منتصفه، لتتساوى مع منسوب مياه النيل، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة السد المؤقت بأمان وتحويل المجرى ومرور المياه من خلال فتحات القناطر.

وأشار كرات، إلى أن القناطر الجديدة تشتمل هويسين ملاحيين و8 بوابات قطرية بطول 160 متراً وعرض 17 متراً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بـ4 توربينات وكوبرى علوى لربط ضفتى النيل فوق جسم القناطر بعرض 4 حارات بحمولة 70طناً، مشيراً إلى أن تحويل مجرى النيل الرئيسى القادم من أسوان هو الثالث الذى تشهده مصر حيث كانت المرة الأولى أثناء بناء السد العالى، والثانية أثناء بناء قناطر نجع حمادى الجديدة والثالثة تشهدها خلال تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة.


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