"طرق دبي" تُسعد 100 عامل خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات مع موظفيها بيوم العمال العالمي الذي يتزامن كل عام مع الأول من شهر مايو، عبر تنظيمها فعالية متميزة حضرها أكثر من 100 عامل ممن يعملون في مشاريع الهيئة وبعض الخدمات في النظافة والأمن والصيانة وغيرها، وذلك في قاعة الوصل بالمبنى الرئيس للهيئة، حيث اشتمل الاحتفال على فعالية "ليلة سينمائية" تضمنت عرض فيلم سينمائي مشوّق، صاحبه توزيع وجبات خفيفة، وعصائر، أعقبها إهدائهم هدايا رمزية، وقسائم شرائية ، الأمر الذي أضفى أجواء من البهجة والفرح، وأدخل السعادة إلى قلوب العمال.

وقالت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: إن احتفال الهيئة بيوم العمال العالمي يأتي في إطار تقديرها لدور العمال الذي يبذلون جهودا طيبة لأداء وظائفهم على أكمل وجه، ويساهمون بإخلاص وجدية في مسيرتها، مؤكدة أن هذه الفئات تستحق منا الشكر والثناء لأنهم يلعبون دورا مهما في تسهيل حياتنا، والمساهمة أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق نهضتنا التنموية على مستوى الدولة وإمارة دبي.

وأضافت المري: إن احتفالنا هذا العام جاء من منطلق حرص الهيئة الدائم على إسعاد العمال عبر تنظيم فعالية سينمائية مسلية وتوزيع هدايا رمزية وعصائر ووجبات خفيفة، كي يعيشوا محاكاة حقيقية لأجواء دور السينما، الأمر الذي تخفف عنهم متاعب العمل التي تصاحب أداء مهامهم، وهو ما لمسناه بالفعل في جو الفرح والسرور الذي بان على وجوه الحضور من العمال، فضلا عن سعادتنا بحضورنا ووجودنا وسط شريحة تستحق منا كل تقدير واحترام واحتفاء.