أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توقيع ألبوم “يومًا ما هطير” في فيرجن ميجا ستور وسط إقبال جماهيرى

Google+ Print
توقيع ألبوم “يومًا ما هطير” في فيرجن ميجا ستور وسط إقبال جماهيرى توقيع ألبوم “يومًا ما هطير” في فيرجن ميجا ستور وسط إقبال جماهيرى

حفل توقيع ألبوم الفنان أسامة الهادي – أرشيفية

قام الفنان الشاب أسامة الهادي، بتوقيع ألبومه الأول “يومًا ما هطير” في فيرجن ميجا ستور بالقاهرة، وسط حضور جماهيري، وغنى “أسامة” بعض من أغاني الألبوم.

وجاء حفل التوقيع بعد اطلاق الألبوم بأيام، أقام خلالها حفل بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، وهو الحفل الأول في سلسلة حفلات خاصة باطلاق الألبوم تشمل الأسكندرية والمنصورة وجولة في جامعات المختلفة برعاية أحد شركات المشروبات الغازية الألبوم الذي يحمل 10 أغنيات.

من أشهر الأغاني التي قدمها “أسامة” في السنوات السابقة، والتي جعلته واحد من نجوم الموسيقي المستقلة – مثل :’’قدالحياة، مترو، متأكدة، كام ذكرى متسابة، بنت الجيران، برج الحمل ، الشمس مش بعيدة‘‘ الأندرجراوند – في مصر، والذي اشتهر مع الباند الخاص به والذي يجمع مجموعة من العازفين الشباب الذي أرتبط بهم الجمهور، منهم أحمد دسوقي، أحمد سعد ومحمد طارق.

وشارك في كتابة أغاني الألبوم مجموعة من الشعراء الشباب منهم، محمد إبراهيم، حازم وافي ونبيل عبدالحميد. وقام
> بتوزيع جميع الأغاني الموزع الموسيقي مهاب سامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم