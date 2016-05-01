توقيع ألبوم “يومًا ما هطير” في فيرجن ميجا ستور وسط إقبال جماهيرى

قام الفنان الشاب أسامة الهادي، بتوقيع ألبومه الأول “يومًا ما هطير” في فيرجن ميجا ستور بالقاهرة، وسط حضور جماهيري، وغنى “أسامة” بعض من أغاني الألبوم.

وجاء حفل التوقيع بعد اطلاق الألبوم بأيام، أقام خلالها حفل بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، وهو الحفل الأول في سلسلة حفلات خاصة باطلاق الألبوم تشمل الأسكندرية والمنصورة وجولة في جامعات مصر المختلفة برعاية أحد شركات المشروبات الغازية الألبوم الذي يحمل 10 أغنيات.

من أشهر الأغاني التي قدمها “أسامة” في السنوات السابقة، والتي جعلته واحد من نجوم الموسيقي المستقلة – مثل :’’قدالحياة، مترو، متأكدة، كام ذكرى متسابة، بنت الجيران، برج الحمل ، الشمس مش بعيدة‘‘ الأندرجراوند – في مصر، والذي اشتهر مع الباند الخاص به والذي يجمع مجموعة من العازفين الشباب الذي أرتبط بهم الجمهور، منهم أحمد دسوقي، أحمد سعد ومحمد طارق.

وشارك في كتابة أغاني الألبوم مجموعة من الشعراء الشباب منهم، محمد إبراهيم، حازم وافي ونبيل عبدالحميد. وقام

> بتوزيع جميع الأغاني الموزع الموسيقي مهاب سامي.