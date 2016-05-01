الجيش والشرطة يمشطان المناطق النائية في الوادي الجديد قبل زيارة السيسي

تواصل عناصر القوات المسلحة بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة قوات الشرطة، تمشيطها للمناطق النائية والمتطرفة بالمحافظة، وخاصة قرى مركز الفرافرة، للبحث عن مشتبه بهم، قبيل زيارة السيسي المرتقبة للمنطقة، والمتوقعة يوم السبت المقبل، لبدء موسم الحصاد بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة سهل بركة شرق الفرافرة.

وبحثت القوات المشاركة عن العناصر الإرهابية والمهربين، ومشطوا الممرات الجبلية، التي يمكن أن يمر بها المهربون القادمين من ليبيا، محملين بالسلع المهربة، والمواد المخدرة، والسجائر المسرطنة، مع تفتيش كل الوجوه الجديدة بهذه المنطقة.

وأكد مصدر أمني، أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة، تواصل عمليات التمشيط والبحث والاستطلاع، لليوم الثالث على التوالى، وهناك غطاء جوى من المروحيات، التى تقوم بالتمشيط والمسح ورصد أى عناصر غريبة بالمنطقة الصحراوية، وأضاف أن هناك تعليمات مشددة، بالتعامل مع أي عناصر تظهر وتقوم بالمقاومة والاشتباك، مشيرًا إلى أنه يتم مضاعفة القوات، لسرعة البحث والتمشيط.