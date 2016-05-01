8 نصائح لحمايتك من "الأعراض الجانبية" لأكل الفسيخ والرنجة

تبدأ احتفالات شم النسيم، وتحل أجواء الربيع، ويصحبها عادة تناول المصريين للأسماك المملحة، وأشهرها الرنجة والفسيخ، ولكن عادة ما يصاحب تناول الأسماك المملحة بعض المضاعفات، خاصة مع الإكثار من تناولها.

فى هذا السياق، قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح كى نتجنب مضاعفات الأسماك المملحة من الرنجة والملوحة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، وهى:

أولا: تناول 150 جراما فقط من الفسيخ أو الرنجة.

ثانيا: اشترى الفسيخ والرنجة من الأماكن الموثوق فيها ولازم تكون أنسجة السمكة سليمة ولونها أحمر وليس أزرق ولا تحتوى على بقع، ورائحتها غير نفاذة.

ثالثا: انقع الفسيخ فى ليمون وخل لتقليل الملح والسموم.

رابعا: الرنجة أفضل من الفسيخ طبعا لأنها ممكن تتعرض لدرجة حرارة عالية وهذا سيقلل البكتيريا والميكروبات.

خامسا: الموز والكنتالوب والكيوى والبرتقال والجريب فروت يحتوى على نسب عالية من البوتاسيوم وهذا ما يقلل من امتصاص الملح والصوديوم ويقلل من تورم واحتباس الماء وارتفاع ضغط الدم .

>سادسا: شرب عصير الكرفس والبقدونس والشاى الأخضر حيث يساعد على فلترة الجسم من السموم أو ما يسمى "الديتوكسينج ".

سابعا: مرضى القلب والحوامل ممنوعين من تناول الفسيخ

ثامنا: إذا شعرت بصداع شديد أو قىء أو ألم بالبطن أو أن عينك بتقفل لوحدها أو مش قادر تشيل رأسك أو إسهال اذهب بسرعة إلى الطوارئ أو إلى مركز السموم لأن التسمم يأخذ حوالى 8 ساعات لحين حدوثه.

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