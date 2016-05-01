سيدات الكرة الطائرة بـ«الأهلي» يصلن بعد التتويج ببطولة أفريقيا بتونس

وصل مطار القاهرة الدولي فريق فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، قادمًا من تونس بعد تتويجه بلقب البطولة الأفريقية للأندية، بعد الفوز على نظيره قرطاج التونسي بنتيجة 3/2 في الدور النهائي.

صرحت مصادر أمنية بالمطار وصلت بعثة الفريق على طائرة مصر للطيران القادمة من تونس، وتولي فريق إنهاء إجراءات البعثة.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى الدور النهائى بعد الفوز الجمعة الماضية على ريفينيو الرواندي 3/0 في نصف النهائي.

فيما احتل فريق الشمس المركز الخامس بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/1 في مباراة تحديد المراكز.