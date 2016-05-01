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إزالة 382 حالة تعدي على الأراضي خلال شهر إبريل بالأقصر

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إزالة 382 حالة تعدي على الأراضي خلال شهر إبريل بالأقصر إزالة 382 حالة تعدي على الأراضي خلال شهر إبريل بالأقصر

المهندس ربيع النجار وكيل وزارة الزراعة بالأقصر

تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من إزالة 382 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال المهندس ربيع النجار وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، في تصريحات له اليوم الأحد، إن إجمالي المساحة التي تم إزالة التعديات عليها، بلغت 45 فدان، و14 قيراط، و4 سهم.

وأوضح “النجار”، أنه من بين الحالات التي تم إزالتها، هناك 67 حالة تعدي في المهد، بمساحة 5 فدان، و2 قيراط، و18 سهم، إلي جانب 315 حالة ضمن الحملات المكبرة، بمساحة 40 فدان، و11 قيراط، و10 سهم.

وأشار “النجار”، إلى أن حالات التعدي الجديدة التي تم رصدها خلال الشهر الماضي، بلغت 255 حالة، بإجمالي مساحة 23 فدان، و2 قيراط، و9 أسهم.

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