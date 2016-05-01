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النيابة تأمر بحبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 750 جرام حشيش فى شبرا الخيمة

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النيابة تأمر بحبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 750 جرام حشيش فى شبرا الخيمة النيابة تأمر بحبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 750 جرام حشيش فى شبرا الخيمة
أمر أحمد الخولى وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر بمنطقة شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة برئاسة الرائد محمد سرحان، وبإشراف العميد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط "علام ع أ" 36 سنة عاطل، و"سلامة ص ح" 25 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن نحو 650 جراما، ومبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة"، و"عمرو م ع" 17 سنة عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن نحو 100 جرام وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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