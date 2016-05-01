بالصور.. "تموين أسوان" تضبط أغذية منتهية الصلاحية قبل تروجيها فى الربيع

تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة العميد هانى الغنام، من ضبط كمية متنوعة من الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية، أثناء محاولة طرحها على المواطنين فى الأسواق خلال احتفالات أعياد الربيع.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن حملة تموينية مشتركة مع إدارة البحث الجنائى، شارك فيها النقيب محمود شعير، معاون مباحث قسم أول أسوان، من ضبط تاجر يدعى "رمضان.س" 43 سنة، وذلك أثناء ترويجه لكمية من الأغذية منتهية الصلاحية بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان.

وعثر داخل مخزن له، على 3072 قطعة جبنة نستو منتهية الصلاحية، و1360 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية، و2520 عبوة كيك منتهية الصلاحية، و200 كيس فول منتهية الصلاحية، و150 عبوة جبنه منتهية الصلاحية، و312 عبوة مش منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر رقم 4915 جنح قسم أول أسوان لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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